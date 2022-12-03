بيان رسمي يتسبب بصدمة كبيرة لمنتخب البرازيل في كأس العالم

لن يتمكن غابريال جيزوس وأليكس تيليس من مواصلة مشوارهما مع البرازيل في مونديال قطر، وذلك بسبب إصابة تعرضا لها في الخسارة أمام الكاميرون (صفر-1) وفق ما أعلن منتخب بلادهما السبت.

وقال المنتخب البرازيلي في بيان قبل يومين من مواجهة كوريا الجنوبية في ثمن نهائي المونديال القطري "خضع أليكس تيليس وغابريال جيزوس لفحوص صباح السبت".

وتابع "خضع كل منهما لفحص بالرنين المغناطيسي على ركبته اليمنى مما أكد إصابتهما واستحالة تعافيهما للمشاركة في مونديال قطر".

واستُبدِل اللاعبان خلال مباراة الجمعة الهامشية التي خسرها البرازيليون صفر-1 أمام الكاميرون على ملعب لوسيل، في الدقيقتين 54 و64 بسبب الإصابة.

وبدا تأثر تيليس كبيراً إذ انهار بكاءً إدراكاً منه على الأرجح أن مشواره في هذا المونديال قد انتهى.

وتشكل إصابة ظهير إشبيلية الإسباني بشكل خاص ضربة قاسية لفريق المدرب تيتي الذي يعاني أصلاً دفاعياً في ظل إصابة لاعبي يوفنتوس الإيطالي دانيلو (في الكاحل) وأليكس ساندرو (في الفخذ)، فيما يملك الكثير من الخيارات الهجومية لتعويض نجم أرسنال الإنكليزي.

وأبدى المنتخب ثقته بإمكانية استعادة دانيلو لمباراة الإثنين بعدما عاود تمارينه مع الكرة وهو قادر، إذا كانت هناك حاجة، على شغل مركز الظهير الأيسر، إذ سبق له أن لعب في هذا المركز مع يوفنتوس.

وفي مركز الظهير الأيمن وإذا كان المخضرم داني ألفيش غير قادر على تأمين الضمانات الدفاعية طيلة 90 دقيقة أو أكثر (في حال التمديد) بسبب تقدمه في العمر (39 عاماً)، بإمكان تيتي الاعتماد على لاعب ريال مدريد الإسباني إيدر ميليتاو الذي سبق أن شغله ضد سويسرا (1-صفر) حتى وإن كان معتاداً على اللعب كقلب دفاع مع النادي الملكي.

ويبقى الهم الأساسي للبرازيل ورغم الترسانة الهجومية الكبيرة في التشكيلة، أن تستعيد خدمات نجمها المطلق نيمار الذي تعرض لاصابة في الكاحل خلال المباراة الأولى ضد صربيا (2-صفر).

وتواجد نجم باريس سان جرمان الفرنسي بجانب زملائه في الملعب الجمعة لمؤازرتهم في الهزيمة الهامشية أمام الكاميرون وبدا مسترخياً.

المصدر / وكالات