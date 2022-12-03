إيران تعلن البدء بإنشاء محطة نووية جديدة

أعلنت إيران، السبت، بدء عملية إنشاء محطة جديدة للطاقة النووية بقدرة 300 ميغاواط، في محافظة خوزستان الغنية بالنفط جنوب غربي البلاد.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للصحفيين، إن "إنشاء محطة "كارون" للطاقة النووية سيوفر قدرة صناعية وتكنولوجية جديدة للبلاد"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وأضاف، في حفل إنشاء المحطة أن عملية إنشاء المرحلة الأولى من المحطة في مدينة درخوين، بدأت "من خلال الاستفادة القصوى من الطاقة المحلية في إطار الوثيقة الاستراتيجية الشاملة التي تتضمن تطوير محطة الطاقة النووية.

وأشار إلى أن إنشاء تلك المرحلة "بقيت متوقفة منذ سنوات عديدة بسبب عدم التزام الأجانب بتعهداتهم".

ووصف إسلامي المشروع، بأنه مهم وضروري خاصة في محافظة خوزستان.

ويأتي الإعلان الإيراني وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الشاملة التي فرضت على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

كما يأتي، بعد أقل من أسبوعين من إعلان إيران بدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

المصدر / الأناضول