ماذا قال تيتي مدرب البرازيل بعد الخسارة أمام الكاميرون في كأس العالم؟

أعلن أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" مدرب منتخب البرازيل تحمله مسؤولية الخسارة أمام الكاميرون بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت، مساء أمس الجمعة، على استاد لوسيل بين المنتخبين في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال مدرب البرازيل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "البطولة في هذه النسخة شهدت خسارة المنتخبات الكبيرة، الأرجنتين أمام السعودية، وفرنسا أمام تونس، وإسبانيا أمام اليابان، والبرتغال أمام كوريا، ونحن أمام الكاميرون، وهذا دليل على تطور كرة القدم، إذ لم تتصدر المنتخبات في هذه البطولة مجموعاتها بالعلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاث الأولى برصيد 9 نقاط".

وأوضح أن على المنتخب البرازيلي أن يتعلم من مثل هذه المباريات وينظر إلى الجانب الإيجابي لها، مشيراً إلى أن المنتخب الكاميروني استحق الفوز لأنه لعب بشكل جيد في المباراة.

وأضاف: "علينا أن نركز في الفترة المقبلة لخوض المباريات المتبقية من البطولة ونحن في حالة جيدة، حيث إن تقارب المباريات في المرحلة الأولى لم يمنحنا الفرصة الكافية للتعافي المثالي".

طبيب المنتخب البرازيلي: المرحلة المقبلة قد تشهد عودة المصابين

من ناحيته، قال رودريغو لازمار، طبيب المنتخب البرازيلي، في المؤتمر الصحفي، إن المرحلة المقبلة قد تشهد عودة اللاعبين المصابين وأبرزهم نيمار، بعد عودته للتدريبات مع الكرة، وذلك بقوله: "أمامنا 72 ساعة قبل مباراة ثمن النهائي، سنرى ما الذي علينا فعله، وذلك بعد بدء التدريبات بالكرة".

وعن الإصابات في مباراة اليوم قال طبيب المنتخب البرازيلي: "اللاعب أليكس تيليس يعاني من إصابة في الركبة اليمنى وغداً سيخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي، وكذلك جيسوس اشتكى من الألم بعد نهاية مباراة اليوم وطلبنا التصوير بالرنين المغناطيسي غداً".

وستلعب البرازيل أمام كوريا الجنوبية الإثنين المقبل، بينما تلعب سويسرا مع البرتغال الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الدور ثُمن النهائي من مونديال قطر.

المصدر / وكالات