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روسيا ترفض تحديد سقف لسعر نفطها

03 ديسمبر 2022 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
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أعلن الكرملين، السبت، أن روسيا "لن تقبل" السقف السعري الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع على صادرتها النفطية.

وأمس الجمعة، اتفقت دول مجموعة السبع على تطبيق سعر أقصى يبلغ 60 دولارا لبرميل النفط المنقول بحرا من روسيا، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلا، بحسب بيان للمجموعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، في موسكو: "نقوم حاليا بتحليل الوضع. طبعا تم التحضير والاستعداد لمواجهة هذا السقف".

وأضاف: "لن نقبل هذا السقف، وبعد تحليل سريع سيكون هناك قرار بشأن كيفية تنظيم العمل لاحقا".

المصدر / الأناضول
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#روسيا #اقتصاد #نفط

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