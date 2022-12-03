كاكا ينتقد التحريض ضد قطر ويشيد بتنظيم قطر للبطولة

انتقد كاكا، أسطورة الكرة البرازيلية، الهجمات التحريضية التي استهدفت تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 التي تتواصل منافساتها حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال النجم البرازيلي السابق الذي تُوج مع منتخب"السامبا" بلقب مونديال كأس العالم 2022، في تصريحات أدلى بها لشبكة "بي إن سبورتس": "كنت مع الجماهير وشاهدت المشجعين يخرجون بسلام وهم سعداء بالمباريات الجميلة ومستمتعون بها".

وأبدى إعجابه بالتنظيم القطري للمونديال، قائلًا: "التنظيم مثالي وأحسن ما يكون. أود أن أشكر دولة قطر، لقد ذهبت إلى كثير من دول العالم ولعبت في 3 نسخ من كأس العالم وبلدي استضاف البطولة عام 2014، وكنت شاهد عيان على كل التجارب، وأنا بصراحة مستمتع بتجربة مميزة واستثنائية، ومعجب كثيرًا بالملاعب الجميلة، وسعيد بشعب قطر وكل الموجودين".

وانتقد النجم السابق لمنتخب "السيليساو" ازدواجية المعايير لدى المنتقدين، قائلًا: "لا أحب النفاق ولا يجب أن نكيل بمكيالين، عندما تنتقد البلد المستضيف وأنت في نفس الوقت تستفيد من هذا التنظيم، أعتقد أن هذا ليس بالأمر العادل".

وعلّق على خسارة المنتخب البرازيلي أمام الكاميرون قائلًا: "أعتقد أن ما حدث غير مألوف وليس عاديًّا، فالفجوة بين المنتخبات الكبيرة والصغيرة تقلصت، ولم يعد بمقدورنا الحديث عن منتخبات كبيرة وصغيرة، ولذلك إذا أردت الفوز فلا بد ألّا تغيّر الفريق الفائز ولا طريقة اللعب".

وخسر المنتخب البرازيلي، مساء أمس الجمعة، أمام منتخب الكاميرون بهدف جاء باللحظات الأخيرة من المباراة التي جرت على إستاد لوسيل في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ورغم الخسارة تأهّل المنتخب البرازيلي لدور الـ16 متصدرًا للمجموعة بعدما جمع 6 نقاط بينما لحق به منتخب سويسرا الفائز على صربيا 3-2 بعد أن جمع 4 نقاط وتقدّم على الكاميرون بفارق الأهداف التي ودّعت البطولة بالمركز الثالث بينما ودّعت صربيا المونديال بنقطة يتيمة.

وستلعب البرازيل أمام كوريا الجنوبية، الإثنين المقبل، بينما تلعب سويسرا مع البرتغال الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الدور ثُمن النهائي من مونديال قطر.

المصدر / وكالات