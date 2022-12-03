الحية لـ"فلسطين": تلقينا دعوة من الجزائر لبحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة

غزة/ نور الدين صالح:

كشف نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة د. خليل الحية، أن دولة الجزائر وجهت دعوة لحركتي حماس وفتح، من أجل استئناف مُجريات حوارات المصالحة الفلسطينية، التي جرت في شهر أكتوبر الماضي.

وقال الحية في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين"، إن الأخوة في الجزائر وجهوا دعوة لنا ولفتح، لبحث خطوات تنفيذ إعلان المصالحة المتعلق بلم الشمل الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية".

وأضاف أن "حماس ستستجيب لهذه الدعوة، وستعمل على تسهيل عقد هذه اللقاءات، أملاً في الوصول إلى نقطة مهمة في لم الشمل الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية".

ووقّعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الجزائرية، وبرعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على "إعلان الجزائر"، بختام مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية"، الذي احتضنته الجزائر كأساس لتحقيق الوحدة بينها.

ودعا الإعلان الصادر عن القمة العربية لدعم تحقيق المصالحة الفلسطينية وضرورة توحيد جهود الدول العربية للتسريع في تحقيق هذا الهدف النبيل.

وأكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين