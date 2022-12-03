الصحة بغزة تحذر من انتشار فيروسات تصيب الجهاز التنفسي

أفاد نائب مدير عام الرعاية الأولية للصحة العامة بوزارة الصحة في قطاع غزة رامي العبادلة، بأن انتشار الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي خلال الأيام المقبلة، منوهًا إلى أنها تنشط مع دخول فصل الشتاء أكثر من الفصول الأخرى.

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وأوضح العبادلة في تصريح صحفي اليوم السبت، أن تلك الفيروسات المنتشرة حاليًا مختلفة، إلا أنها متشابهة في الأعراض، منها الانفلونزا الموسمية، والفيروس النخلوي، ونزلات البرد.

وأشار إلى أن تلك الفيروسات تصيب كافة الفئات العمرية، وأن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة هم الأكثر تأثرًا بأعراضها وتعرض الجهاز التنفسي لديهم لالتهابات حادة.

ونبه إلى أن أعراض الفيروسات المنتشرة متشابهة في ارتفاع حرارة الجسم وآلام شديدة في المفاصل وصداع مصاحب للكحة، لكنها متفاوتة التأثير من شخص لآخر، مؤكدًا على أنه لم تسجل حتى اللحظة أي حالات منومة في أقسام العناية المركزة.

وبين أن الكثير من المراجعين ترددوا لعيادات المستشفيات وهم يعانون من أعراض تلك الفيروسات المنتشرة، مطالبًا المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية وعدم الاختلاط بالأشخاص المصابين لمنع انتشار العدوى، والإكثار من تناول السوائل.

المصدر / فلسطين أون لاين