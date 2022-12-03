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الداخلية بغزة: 10977 مغادراً و11164 وافداً عبر حاجز بيت حانون

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خلال الأسبوع الماضي

الداخلية بغزة: 10977 مغادراً و11164 وافداً عبر حاجز بيت حانون

03 ديسمبر 2022 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (27 نوفمبر - 2 ديسمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10977 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11164 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10746 مواطنين و167 أجنبياً، و55 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10931 مواطناً، و184 أجنبياً، و42 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى سبع وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #وزارة الداخلية #حاجز بيت حانون

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