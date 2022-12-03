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مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022

03 ديسمبر 2022 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022

اقرأ أيضاً: مباريات اليوم السبت 3-12-2022 والقنوات الناقلة والمعلقين

البث المباشر لمباراة مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022 سينطلق الساعة 5م بتوقيت فلسطين.

وتنطلق صفارة البدء مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022 من استاد أحمد بن علي، وهي المباراة الثانية اليوم: الأرجنتين ضد أستراليا، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب.

تتواصل مباريات اليوم السبت 03/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، لليوم (14) على التوالي، بإقامة مباراتين، ضمن دور الـ16 (ثمن النهائي)،
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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