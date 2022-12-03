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إضرابٌ شاملٌ في حوارة تنديدًا بجريمة اغتيال الشهيد مفلح

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بالصور إضرابٌ شاملٌ في حوارة تنديدًا بجريمة اغتيال الشهيد مفلح

03 ديسمبر 2022 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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أعلنت الفصائل والقوى الوطنية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فجر يوم السبت، عن الإضراب الشامل في بلدة حوارة بنابلس.

ويأتي هذا الإضراب حدادًا على روح الشهيد عمار مفلح، الذي أعدمه أحد جنود الاحتلال بالأمس على مرأى ومسمع من المارة.

وكانت مجموعة عرين الأسود، زفّت الشهيد عمار مفلح عديلي الذي أُعدم أعزلًا بأبشع الطرق في بلدة حوارة الصامدة، مؤكدة أنّ دماءه لن تكون إلا وقودًا لثورتنا ومقاومتنا المجيدة.

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ودعت المواطنين في كل الأحياء والمناطق بالضفة للخروج إلى الشوارع والاحتشاد وإغلاق الطرق التي يسير عليها المستوطنون وقوات الاحتلال.


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وأشارت إلى أنّ إغلاق الطرق يصيبهم برعب وهستيريا ويُعطّل إمداداتهم كيف ننام الليلة وقد أُعدم أسدٌ من أسودنا بدم بارد. ومضت قائلة:" أخرجوا الآن الآن وليس غدًا أخرجوا وكبّروا وأسمِعوا العالم صوت تكبيراتكم في الشوارع ومن على أسطح المنازل أخرجوا لإغلاق الطرق عليهم ومشاغلتهم والاشتباك معهم بما أُتيح لكم من وسائل". 


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المصدر / فلسطين أون لاين
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