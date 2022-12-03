وظيفة شاغرة في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن حاجتها لإشغال وظيفة " مأمور مشتريات " للعمل بقسم المشتريات بوحدة العطاءات والمشتريات على نظام (عقد عمل مؤقت) وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة وذلك وفقاً للمواصفات التالية:-

شروط الترشيح:-

1. أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في (الهندسة المدنية) بتقدير عام لا يقل عن "جيد جداً" من جامعة أو كلية معترف بها.

2. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات في مجال العمل.

3. أن يكون عمر المترشح أقل من (30) عام.

4. يفضل أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول.

5. أن يكون من سكان مدينة غزة.

6. أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

المهام والمسؤوليات:-

فحص طلبات الشراء بشكل دقيق والتأكد من وجود الاعتمادات اللازمة.

تنفيذ طلبات الشراء المعتمدة حسب المواصفات والكميات ومتابعها حتي استكمال الدورة المستندية.

متابعة الأسعار ومطابقتها مع الفواتير.

ادخال بيانات الشراء على الحاسوب.

تنظيم وحفظ وارشفة سجلات ونماذج قسم المشتريات.

اعداد تقارير شهرية بخصوص طلبات الشراء واوامر الشراء.

يجب أن يكون له خبرة في توصيف المواد.

المهارات المطلوبة:-

المهارات الفنية:-

لديه الخبرة العملية في مجال العمل باستخدام أجهزة السحب الإلكتروني (سكانر– ماكينات تصوير ... الخ).

أن يكون لديه معرفة في برنامج الحاسوب المكتبية Microsoft Office والإنترنت والبريد الإلكتروني.

معرفه باللغة الإنجليزية (قراءة– محادثة– كتابة).

المهارات الشخصية:-

أن يمتاز بالمظهر العام اللائق.

القدرة على المبادة، الإبداع والابتكار وتقديم الاقتراحات.

امتلاك مهارة التفاوض مع الموردين.

القدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع الموظفين والشركات والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة.

القدرة على إعداد تقارير العمل الفنية والإدارية.

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معها الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم.

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 08/12/2022م