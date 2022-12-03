مرفق الرابط.. "أونروا" تُعلن بدء تسجيل كابونة للمستفيدين الجدد بغزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن رابط لتسجيل كابونة الوكالة للمستفيدين الجدد في قطاع غزة خلال شهر ديسمبر 2022.

وأوضحت في الإعلان الصادر اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، أن رابط تسجيل كابونة الوكالة للمستفيدين الجدد في غزة عن شهر ديسمبر 2022 سيبقى ساري المفعول حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022.

طالع رابط تسجيل كابونة الوكالة للمستفيدين الجدد في غزة 12/ 2022

وبينت أنه سيتم فتح باب تقديم الطلبات الجديدة (الكترونيا) من تاريخ 1/12/2022 حتى تاريخ 31/12/2022 ولمدة شهر واحد، وتشتمل الشروط ما يلي:

- لن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة.

.- لن يتم استقبال طلبات في مكاتب الاغاثة والخدمات الاجتماعية

- سيتم مراجعة جميع الطلبات ومن ثم التواصل على أرقام الجوالات المقدمة وابلاغهم بنتيجة الطلب سواء القبول أو الرفض.

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- الأسر غير المستحقة هي الأسر التي قيمة الدخل لها أعلى من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل أو لديه موظف أونروا. أو الأسر التي لم توافق على الأسئلة التالية:

- إقرار وموافقة على التحقق الداخلي

- إقرار وموافقة للتحقق وكشف البيانات مع أطراف خارجية

- منع الازدواجية

- الالتزام بالتصحيح الداخلي

- ستكون الأولوية لإضافة الحالات الجديدة كما يلي:

- الأسر التي لديها أكثر من معيار هشاشة (أسرة تترأسها امرأة، أو طفل، أو شخص مسن، أو أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة) ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل

- الأسر التي تقدمت بطلب لزيارة تقييم الفقر عام 2019 ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

- الأسر الجديدة الحاصلة على بطاقة التسجيل مرتبة من الأقدم للأحدث في تاريخ إصدار البطاقة ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

- الأسر المستحقة سيتم التواصل معها للحضور إلى المكتب وإحضار اثبات صحة المعلومات المقدمة في الطلب.

المصدر / فلسطين أون لاين