الصين تسجل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم السبت، أن الصين سجلت 33073 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس، منها: 3988 ظهرت عليها أعراض، و29085 بدون أعراض.

كما سجلت الصين في اليوم السابق 34980 إصابة جديدة، منها: 4278 مصحوبة بأعراض، و30702 بدون أعراض.

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وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج، سجلت الصين 32827 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 3933 مصحوبة بأعراض، و28894 بدون أعراض، انخفاضا من 34772 في اليوم السابق، ولم يتم رصد أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5233.

وتشهد الحالات تراجعا مع قيام الصين بتخفيف القيود في بعض المدن، بما في ذلك متطلبات الاختبار وقواعد الحجر الصحي ومن المتوقع أن تعلن عن تخفيف بروتوكولات الحجر الصحي الخاصة بكورونا في الأيام المقبلة.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية، أن العاصمة الصينية بكين سجلت 703 حالات مصحوبة بأعراض، و 2610 بدون أعراض، مقابل 942 حالة بأعراض و3026 بدون أعراض في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، رصدت هيئة الصحة المحلية 27 حالة بأعراض و264 بدون أعراض، مقابل 26 حالة بأعراض و209 حالات بدون أعراض في اليوم السابق.

وأفادت السلطات المحلية بأن مدينة قوانغتشو الواقعة في الجنوب والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 19 مليون شخص، أبلغت عن 826 حالة جديدة مصابة بأعراض انتقلت إليها العدوى محليا و4096 حالة بدون أعراض، مقابل 654 حالة بأعراض و5185 بدون أعراض في اليوم السابق.

وذكرت سلطات الحكومة المحلية أن تشونغتشينغ سجلت 205 حالات مصحوبة بأعراض، و5640 بدون أعراض، مقابل 189 حالة بأعراض، و6347 بدون أعراض في اليوم السابق.

المصدر / وكالات