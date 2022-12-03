فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل تعلمت الأرجنتين من درس السعودية؟

مرفق الرابط.. "أونروا" تُعلن بدء تسجيل كابونة للمستفيدين الجدد بغزة

في يومهم العالمي: 2% نسبة الأفراد ذوي الهِمم في الضفة الغربية وقطاع غزة

هدف ياباني يطيح بألمانيا ويُطلِق نظرية المؤامرة

الصين تسجل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

ألمانيا والانحدار الرهيب في آخر أربع سنوات

فان خال المتمرّد لاستكمال رحلته الشاقة

المغرب يعيد كتابة التاريخ بيد واحدة وقلب واحد

مباريات اليوم السبت 3-12-2022 والقنوات الناقلة والمعلقين

الصين تسجل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا

03 ديسمبر 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم السبت، أن الصين سجلت 33073 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس، منها: 3988 ظهرت عليها أعراض، و29085 بدون أعراض.

كما سجلت الصين في اليوم السابق 34980 إصابة جديدة، منها: 4278 مصحوبة بأعراض، و30702 بدون أعراض.

اقرأ أيضاً: الصحة العالمية: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد (كورونا)

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج، سجلت الصين 32827 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 3933 مصحوبة بأعراض، و28894 بدون أعراض، انخفاضا من 34772 في اليوم السابق، ولم يتم رصد أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5233.

وتشهد الحالات تراجعا مع قيام الصين بتخفيف القيود في بعض المدن، بما في ذلك متطلبات الاختبار وقواعد الحجر الصحي ومن المتوقع أن تعلن عن تخفيف بروتوكولات الحجر الصحي الخاصة بكورونا في الأيام المقبلة.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية، أن العاصمة الصينية بكين سجلت 703 حالات مصحوبة بأعراض، و 2610 بدون أعراض، مقابل 942 حالة بأعراض و3026 بدون أعراض في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، رصدت هيئة الصحة المحلية 27 حالة بأعراض و264 بدون أعراض، مقابل 26 حالة بأعراض و209 حالات بدون أعراض في اليوم السابق.

وأفادت السلطات المحلية بأن مدينة قوانغتشو الواقعة في الجنوب والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 19 مليون شخص، أبلغت عن 826 حالة جديدة مصابة بأعراض انتقلت إليها العدوى محليا و4096 حالة بدون أعراض، مقابل 654 حالة بأعراض و5185 بدون أعراض في اليوم السابق.

وذكرت سلطات الحكومة المحلية أن تشونغتشينغ سجلت 205 حالات مصحوبة بأعراض، و5640 بدون أعراض، مقابل 189 حالة بأعراض، و6347 بدون أعراض في اليوم السابق.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الصين #كورونا #إصابات كورونا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة