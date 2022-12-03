فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل تعلمت الأرجنتين من درس السعودية؟

مرفق الرابط.. "أونروا" تُعلن بدء تسجيل كابونة للمستفيدين الجدد بغزة

في يومهم العالمي: 2% نسبة الأفراد ذوي الهِمم في الضفة الغربية وقطاع غزة

هدف ياباني يطيح بألمانيا ويُطلِق نظرية المؤامرة

الصين تسجل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

ألمانيا والانحدار الرهيب في آخر أربع سنوات

فان خال المتمرّد لاستكمال رحلته الشاقة

المغرب يعيد كتابة التاريخ بيد واحدة وقلب واحد

مباريات اليوم السبت 3-12-2022 والقنوات الناقلة والمعلقين

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

03 ديسمبر 2022 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة فلسطينيين من محافظتي طولكرم وبيت لحم بالضفة الغربية، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي التفاصيل، طالت الاعتقالات أربعة شبان من مخيم طولكرم، وذلك أثناء مرورهم على حاجز عسكري جنوب طولكرم، وهم أنس صابر عنبر وأحمد السوداني ومحمد خالد مصيعي وباسل سالم.

اقرأ المزيد: حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي ظهر العبد وكفيرة وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت المحال التجارية في قرية ظهر العبد واستجوبت أصحابها وعدداً من المارة.

أيضاً؛ داهمت قوات الاحتلال قرية كفيرت المجاورة ونصبت حواجز عسكرية في مخيطها، إضافة إلى نصب حواجز عسكرية في مخيط بلدة يعبد وانتشار فرقة مشاة بين كروم الزيتون.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة فتية خلال مواجهات اندلعت بمخيم عايدة شمال بيت لحم، وتركزت المواجهات في منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي للمخيم.

والفتية الذين اعتقلهم الاحتلال هم أيسر عمارين، وجلال أحمد، وأيهم أبو سرور، وحسين مسالمة، وقاسم حمامدة.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات ومداهمة في مناطق الضفة الغربية بشكل شبه يومي، وتطال الاعتقالات الشيوخ والنساء والأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اعتقالات #قوات الاحتلال #مداهمات #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة