فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن مواصفات قاذفة القنابل الأميركية الجديدة B21 الخارقة

لماذا نشعر بالتعب عند الاستيقاظ صباحاً؟

فشل نادر يضرب الكبار في مونديال قطر

دعوات في مدينة حيفا للمشاركة في وقفة احتجاجًا على الإعدامات الميدانية في الضفة

الصين تشغل أكبر مصنع للروبوتات في العالم

الصحة العالمية: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد (كورونا)

"لبيد" يوجّه رسالة تحريضية إلى مسؤوليين إسرائيليين للعصيان على حكومة نتنياهو

فرنسا تصدر بيانا عقب تصاعد العنف ضد الفلسطينيين

هنية يهاتف الشيخ عكرمة صبري معزيًا بوفاة شقيقه

التعليم بغزة تعلن موعد وتفاصيل عقد امتحان "التوجيهي" الدورة الثالثة

قناة ارجنتينية تكشف

الأرجنتين متهمة بـ"التواطؤ" مع بولندا ضد المكسيك

03 ديسمبر 2022 . الساعة 06:45 بتوقيت القدس
...
حديث ميسي وسكالوني

أثارت قناة أرجنتينية، يوم الجمعة، الشكوك حول وجود شبهة تواطؤ في مباراة منتخب بلادها أمام بولندا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب الأرجنتين متصدراً لمجموعته عقب فوزه على بولندا بهدفين دون مقابل، ومنح فارق الأهداف البطاقة الثانية لبولندا على حساب المكسيك التي حلت ثالثا برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما تواجدت السعودية في المركز الرابع.

ونشرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية تقريرا عبر موقعها الإلكتروني، قالت خلاله: بعد تأخر بولندا بهدفين دون مقابل، بدأ التوتر يتصاعد بين البولنديين بسبب وضعيتهم في التأهل، حينها اتجه ليونيل ميسي إلى دكة البدلاء ووجه سؤالا التقطته الكاميرات، ورد عليه المدرب ليونيل سكالوني الذي نهض من مقاعد البدلاء ليقترب منه.

وأضاف التقرير: من الواضح أن النجم الأرجنتيني كان يهتم بنتيجة مباراة السعودية والمكسيك، وكانت حينها المكسيك متقدمة بهدفين دون مقابل.

وقالت القناة: عند سؤال ميسي عن وضع منتخب بولندا، رد عليه المدرب سكالوني، قائلا" إذا سجلنا هدفا آخر، فسيتم استبعادهم، إنهم لا يريدون المزيد، لا يريدون المزيد.

وهدأت مخاوف منتخب بولندا بعد الهدف الذي سجله سالم الدوسري أمام المكسيك عندما أصبحت النتيجة 2-1، وبعدها تنفس البولنديين الصعداء.

وستواجه الأرجنتين منتخب أستراليا في دور الـ 16، بينما تلعب بولندا ضد فرنسا.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#بولندا #المكسيك #الارجنتين #كرة قدم #ميسى #كأس العالم2022 #قطر 2022

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة