فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فشل نادر يضرب الكبار في مونديال قطر

دعوات في مدينة حيفا للمشاركة في وقفة احتجاجًا على الإعدامات الميدانية في الضفة

الصين تشغل أكبر مصنع للروبوتات في العالم

الصحة العالمية: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد (كورونا)

"لبيد" يوجّه رسالة تحريضية إلى مسؤوليين إسرائيليين للعصيان على حكومة نتنياهو

فرنسا تصدر بيانا عقب تصاعد العنف ضد الفلسطينيين

هنية يهاتف الشيخ عكرمة صبري معزيًا بوفاة شقيقه

التعليم بغزة تعلن موعد وتفاصيل عقد امتحان "التوجيهي" الدورة الثالثة

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تصاعد جرائم الاحتلال في القدس والضفة

"عرين الأسود" تتوعد بالرد على جريمة إعدام الشاب "مفلح"

فشل نادر يضرب الكبار في مونديال قطر

03 ديسمبر 2022 . الساعة 01:20 بتوقيت القدس
...
من مباراة البرازيل والكاميرون

أسدل الستار على دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بلعب 4 مواجهات في المجموعتين السابعة والثامنة.

وتلقى منتخب البرازيل هزيمة مفاجئة في الجولة الختامية على يد الكاميرون بهدف نظيف، ليفشل في الحفاظ على العلامة الكاملة، رغم البقاء في صدارة المجموعة السابعة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن كافة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بمونديال قطر 2022 فشلت في الصعود بالعلامة الكاملة.

وأشارت إلى أنه لأول مرة لا يحصد أي منتخب 9 نقاط من الدور الأول منذ مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأميركية.

وبلغت 3 منتخبات فقط 7 نقاط، وهو أقصى رصيد وصل إليه المتأهلون في النسخة الحالية، وهم: هولندا، وإنجلترا، والمغرب.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#البرتغال #المغرب #البرازيل #الكاميرون #كرة قدم #مونديال قطر #كاس العالم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة