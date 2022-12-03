فشل نادر يضرب الكبار في مونديال قطر

أسدل الستار على دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بلعب 4 مواجهات في المجموعتين السابعة والثامنة.

وتلقى منتخب البرازيل هزيمة مفاجئة في الجولة الختامية على يد الكاميرون بهدف نظيف، ليفشل في الحفاظ على العلامة الكاملة، رغم البقاء في صدارة المجموعة السابعة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن كافة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بمونديال قطر 2022 فشلت في الصعود بالعلامة الكاملة.

وأشارت إلى أنه لأول مرة لا يحصد أي منتخب 9 نقاط من الدور الأول منذ مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأميركية.

وبلغت 3 منتخبات فقط 7 نقاط، وهو أقصى رصيد وصل إليه المتأهلون في النسخة الحالية، وهم: هولندا، وإنجلترا، والمغرب.

المصدر / وكالات