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دعوات في مدينة حيفا للمشاركة في وقفة احتجاجًا على الإعدامات الميدانية في الضفة

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دعوات في مدينة حيفا للمشاركة في وقفة احتجاجًا على الإعدامات الميدانية في الضفة

03 ديسمبر 2022 . الساعة 01:07 بتوقيت القدس
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الشهيد عمار مفلح

دعا حراك حيفا في الداخل المحتل وحركة أبناء البلد إلى وقفة إسنادية للضفة الغربية المحتلة احتجاجًا على استهداف قوات الاحتلال للشبان الفلسطينيين وذلك بعد ارتقاء تسعة شهداء خلال أسبوع في الضفة الغربية.

وجاء في دعوة الحراك، "لن نصمت على دمنا، ولن نرضى بقتلنا في دم بارد، ندعوكم للمشاركة في التظاهرة ردًا على جرائم الاحتلال واغتيالاته الميدانية يوم السبت الساعة 19:30 في ساحة الأسير في مدينة حيفا".

وقال عدي ثبتة من حراك حيفا "الوقفة رد على قتل قوات الاحتلال للشبان بدم بارد، كل يوم لدينا شهيد واثنين وثلاثة بعمر الورد، نرفض أن يتم قتلنا واستهدافنا، ابن حوارة هو ابننا أيضًا، ونحن نتحضر لتنظيم وقفات إسنادية في المستقبل".

ومن الجدير بذكره أن قوات الاحتلال قتلت 10 فلسطينيين من الضفة والنقب خلال أسبوع آخرهم الشاب عمار مفلح في بلدة حوارة جنوب نابلس.

المصدر / وكالات
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