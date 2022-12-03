فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فرنسا تصدر بيانا عقب تصاعد العنف ضد الفلسطينيين

هنية يهاتف الشيخ عكرمة صبري معزيًا بوفاة شقيقه

التعليم بغزة تعلن موعد وتفاصيل عقد امتحان "التوجيهي" الدورة الثالثة

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تصاعد جرائم الاحتلال في القدس والضفة

"عرين الأسود" تتوعد بالرد على جريمة إعدام الشاب "مفلح"

إصابة 3 مستوطنين في 27 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

مدرب أستراليا يهدد: سنخوض حرباً ضد الأرجنتين

لاعب فرنسي يكشف مفاجأة بشأن ديمبيلي في مونديال قطر

لاعب برشلونة على موعد مع التاريخ في مباراة إسبانيا والمغرب

غضب شعبي واسع واستنكار فصائلي لجريمة إعدام الاحتلال فلسطينيًا بنابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تصاعد جرائم الاحتلال في القدس والضفة

03 ديسمبر 2022 . الساعة 00:04 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

علّق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس والارتفاع الملحوظ بعدد الشهداء الفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة.

وقال الاتحاد الأوروبي، خلال تغريدة له عبر موقع (تويتر)، إن "قَتْل 10 فلسطينيين في 72 ساعة يظهر استخدام الأمن الإسرائيلي القوة المميتة خلافا للقانون الدولي".

وتابع أن: "تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة يثير قلقنا بشكل بالغ".

وقال الاتحاد الأوروبي: "وفقًا لـلقانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة يجب ان يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة. يجب التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #الاحتلال #الاتحاد الاوروبي #جرائم #حقوق الانسان #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة