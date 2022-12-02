مدرب أستراليا يهدد: سنخوض حرباً ضد الأرجنتين

يثق المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب أستراليا، في قدرة فريقه على تجاوز عقبة الأرجنتين في نهائيات كأس العالم قطر 2022، كما أكد مدافع الفريق الأسترالي، هاري سوتار، أنّ منتخب بلاده سيُقدّم كل ما لديه من أجل الفوز على "راقصي التانغو".

وتلتقي الأرجنتين مع أستراليا على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي، في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم قطر 2022، غدًا السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول، ومن المُقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة والدوحة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستهل أرنولد مؤتمره الصحفي التقديمي للمباراة بتأكيد رغبة فريقه في الفوز على الأرجنتين، وقال: "نحن متحمسون لمباراة الغد، ونريد أن نجعل شعبنا فخورًا مجددًا".

وأضاف مدرب المنتخب الأسترالي: "غدًا، ستكون مباراة 11 لاعبًا ضد 11، ستكون معركة، وحربًا.. نتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا، وسنلعب بكل ما نملك. لقد فزت من قبل على الأرجنتين في أولمبياد طوكيو، ونأمل أن نُكرر ذلك".

المصدر / وكالات