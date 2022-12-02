لاعب فرنسي يكشف مفاجأة بشأن ديمبيلي في مونديال قطر

فجّر مهاجم المنتخب الفرنسي راندال كولو مواني، مفاجأة بشأن جناح نادي برشلونة الإسباني وزميله في صفوف منتخب الديوك، عثمان ديمبيلي، مؤكدا أن الأخير يعيش أزمة حقيقية في مونديال 2022، بسبب القطط.

وتحدث مواني عن معاناة زميله قائلاً: "في الحقيقة هناك شخص خائف للغاية في قطر، إنه عثمان ديمبيلي الذي يبدو متعكفاً بشدة بسبب خوفه من القطط".

وتابع: "عثمان يخاف بشدة من القطط، والتي تنتشر بصورة واضحة في شوارع المنطقة المحيطة بمقر إقامة المنتخب الفرنسي"، وأضاف: "في بعض الأحيان خلال وجبات الطعام، يظهر الخوف بشكل واضح على ديمبيلي بفعل ظهور بعض القطط، هذا الأمر يجعلنا نضحك كثيراً".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي حسم تأهله إلى الدور الثاني بعد تصدره منافسات المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ليضرب موعدا مع بولندا في دور الستة عشر، بعد حصول الأخير على وصافة المجموعة الثالثة.

ويُعد ديمبيلي أحد الأسماء المهمة في حسابات ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي، في ظل كثرة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق، والتي تسببت في غياب العديد من نجوم الديوك عن المونديال، وفي مقدمتهم بول بوغبا وكريم بنزيما ونغولو كانتي.

المصدر / وكالات