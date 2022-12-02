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لاعب برشلونة على موعد مع التاريخ في مباراة إسبانيا والمغرب

02 ديسمبر 2022 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
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لاعب برشلونة على موعد مع التاريخ في مباراة إسبانيا والمغرب

أصبح سيرخيو بوسكيتس، قائد منتخب إسبانيا، على موعد مع التاريخ حين يواجه المغرب في الدور ثُمن النهائي من مسابقة كأس العالم قطر 2022، على ملعب المدينة التعليمية الثلاثاء المقبل.

ونجح بوسكيتس في الاشتراك خلال مسابقات كأس العالم في 16 مباراة مونديالية، وإذا خاض أي دقيقة في مواجهة المغرب المقبلة في ثمن النهائي، فسيصل إلى المباراة رقم 17، ليتعادل مع سيرخيو راموس وإيكر كاسياس اللذين يُعدان الأكثر مشاركة مع إسبانيا في المونديال.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، كان لا يريد الاعتماد على بوسكيتس في مواجهة اليابان خشية تلقيه بطاقة صفراء تحرمه من المشاركة في الدور ثُمن النهائي أمام المغرب ولكنه في النهاية اعتمد عليه.

وذكرت تقارير صحفية أن نجم وسط "لاروخا" كان يخطط للرحيل عن ناديه بعد نهاية عقده في يونيو/ حزيران 2023، والانتقال إلى اللعب في الدوري الأمريكي، ولكن إدارة برشلونة تضغط عليه من أجل التجديد لعام إضافي.

ونال بوسكيتس (35 عامًا) إشادة كبيرة من لويس إنريكي؛ بسبب دوره في منتخب إسبانيا، والأمر ذاته بالنسبة لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الذي ما زال يراهن عليه رغم تقدمه في السن.

المصدر / وكالات
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