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اعتزال وهبي الخزري وهذا ما قاله بعد القرار الصعب

02 ديسمبر 2022 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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اعتزال وهبي الخزري وهذا ما قاله بعد القرار الصعب

أعلن وهبي الخزري، نجم المنتخب التونسي، اعتزاله اللعب دوليًّا، بعد يومين من نهاية مشوار "نسور قرطاج" في بطولة كأس العالم قطر 2022، موجهًا رسالة للجماهير التونسية أبدى خلالها امتنانه لدعمها له.

وحصد اللاعب لقب رجل المباراة التي جمعت تونس وفرنسا، يوم الأربعاء، على ملعب المدينة التعليمية لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتمكن نجم خط هجوم "نسور قرطاج" من تسجيل الهدف الوحيد في مباراة فريقه ضد "الديوك" عند الدقيقة 58، بعدما نجح في اختراق خط دفاع حامل لقب مونديال 2018 بمجهود فردي رائع، ثم غادر المباراة بعد تسجيله الهدف بسبب الإصابة.

وقال الخزري في تصريحات أدلى بها لشبكة "بي إن سبورت" الفرنسية، إنه أبلغ زملاءه في المنتخب بقرار اعتزاله اللعب دوليًّا بعد نهاية مباراة تونس وفرنسا مباشرة، والتي سجل خلالها هدف الفوز التاريخي لمنتخب بلاده.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#منتخب تونس #كأس العالم #قطر2022 #وهبي الخزري

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