قاسم: إعدام الاحتلال فلسطينيًا بنابلس سلوك نازي إرهابي

قال الناطق الإعلامي باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن إعدام جندي جيش الاحتلال للمواطن الفلسطيني في حوارة جنوب نابلس، سلوك نازي إرهابي، يؤكد حجم السادية والفاشية التي تحكم سلوك جيش الاحتلال المجرم.

وشدد في تصريح صحفي أن هذه الجريمة الإرهابية، تؤكد عجز المنظومة الدولية في وقف جرائم الاحتلال، عدا عن عجزها الدائم عن محاسبته.

وقال: "يجب على كل الجهات والأطراف الإسراع في تقديم قادة جيش الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "هذا الاعلام بدم بارد من جيش الاحتلال، يكشف حجم الجريمة التي ترتكبها الأطراف التي تسعى للتطبيع من الاحتلال، فهذه الأطراف تشجعه على ارتكاب مزيد من هكذا جرائم".

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب بعد إطلاق النار عليه، حسب ما أبلغتها هيئة الشؤون المدنية.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين قضاء نابلس.





المصدر / فلسطين أون لاين