الاحتلال يعدم شابًا في بلدة حوارة جنوب نابلس

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب بعد إطلاق النار عليه، حسب ما أبلغتها هيئة الشؤون المدنية.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين قضاء نابلس.

ووثق مقطع فيديو لحظة إطلاق أحد جنود الاحتلال النار صوب الشاب من مسافة صفر، وإعدامه بدم بارد.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين ومركبات الإسعاف الاقتراب من الشاب لتقديم الإسعاف له، واستنفرت في البلدة وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام.

وقالت حركة حماس إن جريمة صهيونية بشعة يرتكبها أحد جنود الاحتلال بإعدام شاب بدم بارد في حوارة قضاء نابلس، وهو ما يعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال وجيشه.

وأكدت على أن "تصاعد جرائم الاحتلال وآخرها هذه الجريمة البشعة في نابلس ستقابل بمزيدٍ من المقاومة والانتصار لدماء شعبنا وسيدفع العدو ثمن جرائمه".

وأضافت: "حالة الغضب التي تعتري شعبنا الفلسطيني من مشهد جريمة الإعدام البشعة سترتد ناراً على الاحتلال الصهيوني وسيدفع ثمنها".

المصدر / فلسطين أون لاين