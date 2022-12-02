فلسطين أون لاين

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بث مباشر مباراة صربيا وسويسرا في كأس العالم

02 ديسمبر 2022 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
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بطاقة منتخب صربيا

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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