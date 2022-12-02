فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

فيلم "فرحة" الأردني على "نتفليكس" يثير غضب الاحتلال

الروائي إبراهيم نصر الله يفوز بجائزة فلسطين للآداب 2022

إعلان مهم من ديوان الموظفين العام في قطاع غزة

"الأفوكادو" ومدرب منتخب المغرب!

والدة الأسير الخراز: الاحتلال لن يكسر عزيمتنا وشعبنا سيبقى ثابتاً على أرضه

عكرمة صبري يشدد على وجوب شد الرحال للأقصى والدفاع عنه بشكل مستمر

الاحتلال يعتقل شاباً بعد محاصرة منزلاً في نابلس

الاحـتلال يُحطم نصبا تذكاريا للفدائي المقدسي الشـهيد عـدي التميمي

"المعابر": مغادرة 3201 مسافرًا ووصول 2947 عائدًا عبر معبر رفح

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

02 ديسمبر 2022 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
...

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو ستين ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية.

dbc01a19-e62f-4d9c-a9ee-9a4b9bfbcbed.jpg
 

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

وأضافت أن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المقدسيين ودققت ببطاقتهم الشخصية بمنطقة عين سلوان في سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونصبت حاجزا وفتشت مركبات المقدسيين قرب التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات وتأكيدا على إسلامية الحرم القدسي الشريف.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة