"الأفوكادو" ومدرب منتخب المغرب!

فاجأ حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجماهير المغربية قبل مواجهة "أسود الأطلس" وكندا أمس الخميس، في دور المجموعات لمونديال قطر، بصورة مثيرة للمدرب المغربي وليد الركراكي.

وظهر الركراكي في الصورة المعدلة التي نشرها حساب "الفيفا" على موقعه في "تويتر"، وهو يحمل بيده اليمنى فاكهة الأفوكادو ويشير بيده اليسرى للتعبير عن ذكائه.

وعلق حساب "الفيفا" على الصورة مستخدما رمز فاكهة الأفوكادو، والعلم المغربي، في إشارة للقب الذي اشتهر به الركراكي مؤخرا "رأس الأفوكادو".

هذا اللقب أطلقه أحد المعلقين المغاربة على الركراكي في وسائل التواصل الاجتماعي قبل أشهر عندما كان يشرف على نادي الوداد البيضاوي المغربي، وذلك بدافع السخرية من المدرب المصاب بالصلع، واطلع عليه الركراكي وأصبح يستخدم اللقب لممازحة وسائل الإعلام.

وكشف الركراكي لوسائل الإعلام خلال أحد المؤتمرات الصحفية، أنه يحب هذا اللقب الذي أصبح متداولا بين الصحفيين بشكل خاص وبين الجماهير المغربية بشكل عام.

ونجح الركراكي في قيادة منتخب المغرب لثمن نهائي مونديال قطر حيث يلتقي "أسود الأطلس" مع إسبانيا الثلاثاء المقبل.

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها المغرب للدور الثاني لكأس العالم منذ الأولى في مونديال 1986.

المصدر / فلسطين أون لاين