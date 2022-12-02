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هبوط سريع.. أسعار العملات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022
02 ديسمبر 2022 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
جاءت أسعار العملات اليوم الجمعة على النحو التالي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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#اليورو
#الشيكل
#الدينار
#الضفة الغربية
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