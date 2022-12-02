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الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في "الأقصى" و"الإبراهيمي"

02 ديسمبر 2022 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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أدى آلاف المواطنين، صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، والإبراهيمي في الخليل، ومساجد الضفة الغربية؛ لإحياء فعالية "الفجر العظيم".

واحتضنت مصليات المسجد الأقصى وباحاته أعدادًا كبيرة من المصلين القادمين من قرى القدس وبلداتها، والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية، الذين أحيوا الفجر العظيم.

وشهد المسجد الإبراهيمي حضورا واسعا من المصلين؛ للتأكيد أن الرباط فيه هو الطريق إلى خلاصه من التهويد.

واستقبلت التكية الإبراهيمية في الخليل مئات المواطنين فجر الرباط العظيم، وقدمت للمصلين المشروبات الساخنة والحلوى.

كما أدى الآلاف الفجر في مساجد الضفة، وجددوا عهد الوفاء للشهداء.

وتأتي حملة “الفجر العظيم” لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك وباقي مساجد الضفة وغزة، حتى وصلت لمئات المساجد في الدول العربية والإسلامية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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