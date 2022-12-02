والد نيمار: ابني سيعود في نهائي كأس العالم

أكد والد اللاعب البرازيلي نيمار أن نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون جاهزا في الوقت المناسب للمشاركة في نهائي بطولة كأس العالم مع المنتخب البرازيلي.

وتأهل المنتخب البرازيلي بالفعل لدور ثمن النهائي ويحتاج لنقطة واحدة فقط ليتصدر مجموعته بعدما تغلب على المنتخبين السويسري والصربي في أول مباراتين بالبطولة.

ولكن تعرض نيمار لإصابة في الكاحل خلال المباراة الأولى أمام صربيا، ليخرج من حسابات الجهاز الفني للمنتخب حتى الأدوار الاقصائية.

ويعتقد والد نيمار أن نجله ، الذي يبتعد بفارق هدفين عن بيليه متصدر هدافي البرازيل عبر التاريخ والذي سجل 77 هدفا للمنتخب البرازيلي، سيعود قبل وقت كاف من المباراة النهائية للمونديال، بفرض أن المنتخب البرازيلي سيصل لهذا الدور.

وفي حديثه لـ"توك سبورت"، قال نيمار الأب: الشيء المهم هو أن نيمار بإمكانه العودة للملعب وهو في أفضل مستوياته، عندما كان مصابا من قبل وعاد لأرضية الملعب مرة أخرى قدم أفضل ما عنده. سيبذل قصارى جهده.

وأردف: الكل يعرف أن نيمار لاعب مهم للغاية، لديه تأثير كبير في الملعب وعلى كل زملائه. عندما يتواجد نيمار في الملعب تصبح الأمور مختلفة تماما لأنه رقم واحد. نعلم أهمية نيمار للمجموعة.

وأكد: أثق في أن ابني سيتواجد في الملعب في المباراة النهائية، وسيقدم أفضل ما عنده ليفوز بكأس العالم مع زملائه في المنتخب البرازيلي.

وتطمح البرازيل إلى الفوز بكأس العالم للمرة الأولى منذ 2002.

المصدر / وكالات