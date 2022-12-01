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"حماس" تدعو إلى الحشد والرباط في باحات المسجد الأقصى

01 ديسمبر 2022 . الساعة 23:49 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا إلى الحشد والرباط الدائم في باحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن عدوان الاحتلال على الأقصى سيكون وقود نار تحرقه.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة: "نحن أمام مرحلة حساسة تستدعي الاستنفار من الكل الفلسطيني"، مبينا أن الرباط في المسجد الأقصى واجب على الكل الفلسطيني.

وأشار إلى أن الرباط في المسجد الأقصى يردع الاحتلال من الاستمرار في التغول بحق القدس والأقصى.  

وشدد حمادة على ضرورة توحيد جهود شعبنا الفلسطيني حول خيار المقاومة، محملا الاحتلال كامل المسؤولية عن أي حماقة يرتكبها بحق القدس والمسجد الأقصى.

وأكد أن عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى سيكون وقود نار ستحرقه، وأن مصير المتطرف بن غفير سيكون أسوأ من مصير من سبقه من الصهاينة المتطرفين.

وشدد حمادة على أن الحاضنة الشعبية وشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته يلتف حول خيار المقاومة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المسجد الأقصى #حماس #القدس

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