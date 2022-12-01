"عرين الأسود" تنعى السعدي والزبيدي وتشيد ببسالتهما في الدفاع عن نابلس

نعت مجموعة عرين الأسود الشهيدين محمد السعدي قائد كتيبة جنين، ونعيم الزبيدي القيادي في كتائب شهداء الأقصى، اللذين استشهدا فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، كاشفةً أنهما أول من لبى نداءها في أكثر من معركة شهدتها نابلس.

وقالت العرين في بيان مساء اليوم الخميس:" التحق فجر هذا اليوم قائدين عظيمين من قادة كتائب شهداء الأقصى و سرايا القدس كتيبة جنين المظفرة الشهيد القائد نعيم الزبيدي والشهيد القائد محمد السعدي أبو أيمن هؤلاء العظام الذي صالوا وجالوا في مقارعة المحتل وألحقوا به أشد الألم هاهم اليوم يصدقون الله ويصدقون رفاقهم الفاروق والوديع والعزيزي ويلتحقون بركب الشهداء".

وذكر البيان، أن "هؤلاء القادة كانوا من أول من لبى نداء عرين الأسود في أكثر من معركة وتشهد لهم أزقة نابلس وبلدتها القديمة وتشهد لبنادقهم ولا نزكيهم على الله".

وأضاف " نعاهد شهدائنا القادة ونعاهدكم أيها المواطنون الكرام أن نبقى على العهد والوعد".

ونوهت "عرين الأسود" إلى تنفيذ مقاتليها عملية إطلاق نار تجاه نقطة جرزيم الاحتلالية، أمس الأربعاء، كما نفذت المجموعة عملية إطلاق نار مركزة تجاه تجمع من الجنود قرب حاجز صرة الاحتلالي صباح اليوم الخميس. مشيرة إلى "انسحاب جند العرين بسلام".

المصدر / فلسطين أون لاين