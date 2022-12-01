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هنية يهاتف والد الشهيدين ظافر وجواد الريماوي

01 ديسمبر 2022 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، والد الشهيدين ظافر وجواد الريماوي، مُعزّيًا باستشهادهما، ومُشيدًا بجهادهما ونضالهما من أجل فلسطين.

ونقل هنية خلال الاتصال تعازيه وقيادة الحركة لوالدي الشهيدين وذويهما، وأثنى على صبر وثبات وتضحيات هذه العائلة الكريمة.

وقال هنية، إنّ هذه الدماء الطاهرة هي على طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهي أمانة في أعناق الرجال؛ نحفظها ونصونها ونمضي كشعب ومقاومة نعتزُّ ونتشرف بهؤلاء الشهداء الذين يفتحون طريقًا واسعًا نحو التحرير والعودة بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حركة حماس #إسماعيل هنية #الشهيدان ظافر وجواد الريماوي

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