فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بكيرات: دعوات اقتحام المستوطنين للأقصى تزيد إصرار الفلسطينيين للدفاع عنه

اللاعب المغربي جواد الياميق يرفع علم فلسطين احتفاءً بالفوز

مباراة كندا والمغرب في مونديال قطر 2022

كتائب القسام: لن نترك الأسرى وحدهم ونحذّر العدو من استهدافهم

مباراة كرواتيا وبلجيكا في مونديال قطر

نجم رفحي ينضم للزوايدة 3 آخرين في الطريق

"الشعبية": قرار إبعاد الأسير الحموري وسحب إقامته تصعيد خطير يجب مواجهته

وفاةُ رضيعٍ وإصابة والدته في حادث دهسٍ جنوب غزة

"برلمانيون لأجل القدس" تنتقد الصمت الدولي على جرائم الاحتلال

نائب رئيس البرلمان العربي يطالب بتحرك عاجل لرفع الحصار عن غزة

43 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

01 ديسمبر 2022 . الساعة 19:59 بتوقيت القدس
...
تمكن الشبان الثائر في بلدة بيت أمر بالخليل مساء الإثنين الفائت من محاصرة أليات عسكرية لقوات الاحتلال ورشقوها بالقنابل والحجارة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية 43 عملا مقاوما خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، كان أبرزهم 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، و16 نقطة مواجهة، وإلقاء 5 زجاجات حارقة، و8 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وأدت عمليات المقاومة لتسجيل خسائر الاحتلال البشرية، حيث أسفرت عن إصابة في صفوف الاحتلال.

ففي القدس اندلعت مواجهات في كل من الرام وحي الطور، كما سجلت رام الله مواجهات في منطقة أبو شخيدم وعابود وترمسعيا والنبي صالح، فيما شهدت بيرزيت وشارع 60 ألقاء حجارة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار في منطقتي مستوطنة شاكيد وموفودوتان وحي الهدف ومخيم جنين، في مدينة جنين، إلى جانب اندلاع مواجهات في المخيم.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال، فيما شهدت سلفيت، وعزون والفندق في قلقيلية، عمليات إلقاء حجارة صوب المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وشهدت طولكرم اندلاع مواجهات والقاء حجارة، بالقرب من الجدار العازل، فيما سجلت بيت لحم عمليات إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

أما في الخليل، فقد سجلت المقاومة إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركباتهم في مفرق غوش عتصيون ومخيم العروب.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة اشتباكات متكررة وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين، وإطلاق النار على مستوطنة شاكيد ومستوطنة موفودوتان، وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في نابلس.

كما سجلت استهداف مستوطنة مجدال عوز ب 5 زجاجات حارقة، واستهداف مركبات مستوطنين بالحجارة وتحطيمها في بيت لحم، وإلقاء حجارة وتحطيم مركبات مستوطنين على طريق مستوطنة غوش عتصيون ومخيم العروب في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #المقاومة #الاحتلال #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة