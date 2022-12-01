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بالفيديو اللاعب المغربي جواد الياميق يرفع علم فلسطين احتفاءً بالفوز

01 ديسمبر 2022 . الساعة 19:35 بتوقيت القدس
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اللاعب المغربي جوادالياميق يرفع علم فلسطين احتفاءً بفوز منتخبه

رفع لاعب المنتخب المغربي جواد الياميق علم فلسطين، أثناء احتفاله بفوزهم على منتخب كندا بمنافسات كأس العالم في قطر مساء اليوم الخميس.

ووثّق المصورون رفع اللاعب العلم الفلسطيني على وقع هتافات الجماهير المغربية في المدرجات لفلسطين.

وضجّت المدرجات بهتافات الجماهير لفلسطين وعدالة قضيتها.

في المقابل، شهدت الأراضي الفلسطينية احتفالات واسعة بفوز المنتخب المغربي، وصعوده لثمن نهائي مونديال قطر.

أقوى الاحتفالات الفلسطينية شهدتها صالة سعد صايل الرياضية في مدينة غزة.

واستطاع المنتخب المغربي تحقيق الفوز على نظيره الكندي بنتيجة 2-1، والتأهل من المجموعة السادسة في المركز الأول، إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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