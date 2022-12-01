اللاعب المغربي جواد الياميق يرفع علم فلسطين احتفاءً بالفوز

رفع لاعب المنتخب المغربي جواد الياميق علم فلسطين، أثناء احتفاله بفوزهم على منتخب كندا بمنافسات كأس العالم في قطر مساء اليوم الخميس.

ووثّق المصورون رفع اللاعب العلم الفلسطيني على وقع هتافات الجماهير المغربية في المدرجات لفلسطين.

وضجّت المدرجات بهتافات الجماهير لفلسطين وعدالة قضيتها.

في المقابل، شهدت الأراضي الفلسطينية احتفالات واسعة بفوز المنتخب المغربي، وصعوده لثمن نهائي مونديال قطر.

أقوى الاحتفالات الفلسطينية شهدتها صالة سعد صايل الرياضية في مدينة غزة.

واستطاع المنتخب المغربي تحقيق الفوز على نظيره الكندي بنتيجة 2-1، والتأهل من المجموعة السادسة في المركز الأول، إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين