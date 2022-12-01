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وفاة رضيع وإصابة والدته في حادث دهس جنوب غزة

01 ديسمبر 2022 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
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وفاة رضيع جراء حادث دهس جنوب غزة

توفي طفل رضيع مساء اليوم الخميس متأثرا بإصابته في حادث دهس جنوب مدينة غزة.

وأفادت شرطة المرور بغزة، في بيان صحفي، أن الطفل (محمود علي عرفات) البالغ 4 شهور من سكان حي الزيتون، توفي متأثراً بجراحه جراء صدمه حينما كان برفقة والدته من قبل جيب من نوع "توسان".

وأوضحت شرطة المرور أن والدة الطفل أصيبت بجراح طفيفة، فيما توفي طفلها لاحقًا في مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح جراء إصابته.

وأشارت إلى توقيف سائق الجيب المتسبب في الحادث وهو (س، غ) 54 عاماً، وحجز المركبة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الشرطة #وفاة رضيع

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