حماس تقدم التعازي بوفاة عبد الله سليمان

قدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس التعازي لعضو مكتبها السياسي ماهر صلاح في وفاة زوج ابنته عبدالله سليمان، في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم.

وقالت حماس في بيان النعي :"بمزيد من الحزن والألم مع التسليم بقضاء الله وقدره، تشاطر حركة المقاومة الإسلامية حماس الأخ الدكتور ماهر صلاح عضو المكتب السياسي لحركة حماس (بوفاة زوج ابنته)، والأخ الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات (بوفاة شقيقه) المغفور له بإذن الله ،عبدالله محمد صالح سليمان، الذي وافته المنية صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر يناهز (٤٥) عاما".

كما تقدمت بالتعازي لأسرته وعائلته الصابرة المجاهدة ، ودعت العلي القدير أن يرحم الفقيد رحمة واسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين