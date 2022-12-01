فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بكيرات: دعوات اقتحام المستوطنين للأقصى تزيد إصرار الفلسطينيين للدفاع عنه

مباراة كندا والمغرب في مونديال قطر 2022

مباراة كرواتيا وبلجيكا في مونديال قطر

نجم رفحي ينضم للزوايدة 3 آخرين في الطريق

وفاة رضيع وإصابة والدته في حادث دهس جنوب غزة

"برلمانيون لأجل القدس" تنتقد الصمت الدولي على جرائم الاحتلال

كتائب القسام: لن نترك الأسرى وحدهم ونحذّر العدو من استهدافهم

نائب رئيس البرلمان العربي يطالب بتحرك عاجل لرفع الحصار عن غزة

"العودة" ينظم ندوة حول تأثير السياسات الدولية على حركة التضامن مع فلسطين

حماس تقدم التعازي بوفاة عبد الله سليمان

حماس تقدم التعازي بوفاة عبد الله سليمان

01 ديسمبر 2022 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
...

قدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس التعازي لعضو مكتبها السياسي ماهر صلاح في وفاة زوج ابنته عبدالله سليمان، في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم.

وقالت حماس في بيان النعي :"بمزيد من الحزن والألم مع التسليم بقضاء الله وقدره، تشاطر حركة المقاومة الإسلامية حماس الأخ الدكتور ماهر صلاح عضو المكتب السياسي لحركة حماس (بوفاة زوج ابنته)، والأخ الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات (بوفاة شقيقه) المغفور له بإذن الله ،عبدالله محمد صالح سليمان، الذي وافته المنية صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر يناهز (٤٥) عاما".

كما تقدمت بالتعازي لأسرته وعائلته الصابرة المجاهدة ، ودعت العلي القدير أن يرحم الفقيد رحمة واسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #الأردن #محسن صالح #ماهر صلاح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة