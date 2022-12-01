نجم رفحي ينضم للزوايدة 3 آخرين في الطريق

غزة/ وائل الحلبي:

توصل نادي شباب الزوايدة لاتفاق مع لاعب جديد في إطار مساعيه لتعزيز صفوف الفريق تحضيرا لمرحلة الاياب من الدوري الممتاز.

وأتم الزوايدة اتفاقه مع المهاجم محمد السطري بعد انتهاء ارتباطه بنادي الأمل، الذي لعب معه في مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الأولى.

انضمام السطري للزوايدة جاء بناء على طلب مدربه حازم الحجار للاستفادة من خبرتهما في تحسين نتائجه خلال مرحلة الإياب من الدوري الممتاز، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 4 نقاط.

وكان الزوايدة ضم أحمد أبو دان قادما من صفوف شباب رفح على سبيل الإعارة، فيما يستعد للتعاقد مع 3 لاعبين آخرين من رفح.