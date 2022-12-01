الاحتلال يعقد جلسة جديدة للأسير نائل البرغوثي الأحد

من المقرر أن تُعقد الأحد المقبل جلسة جديدة في المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" للأسير نائل البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عامًا، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، أمضى منهم 34 عامًا بشكل متواصل.

وقال نادي الأسير في تصريح اليوم الخميس: من المفترض أن تصدر المحكمة العسكرية في هذه الجلسة قرارها النهائيّ في قضية البرغوثي أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم عام 2014، وذلك بعد أن أعادت المحكمة العليا للاحتلال القضية إلى المحكمة العسكرية للاحتلال في شهر أيار / مايو من العام الجاري.

يشار أنّ المحكمة العسكرية للاحتلال هي من أصدرت الحكم الأول بحقه عام 2015، وكذلك أعادت له الحكم المؤبد و(18) عامًا على خلفية وجود "ملف سرّي".

المصدر / فلسطين أون لاين