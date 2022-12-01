شباب رفح يتعاقد مع النتيل

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن نادي شباب رفح تعاقده مع المدافع إبراهيم النتيل لاعب فريق اتحاد الشجاعية السابق، لتعزيز صفوف الفريق الرفحي في مرحلة الإياب من دوري الدرجة الممتازة.

ويبدأ النتيل تدريباته مع الأزرق ابتداءً من اليوم الخميس، بعد الجلسة التي عقدها مع ادارة النادي والجهاز الفني بقيادة الكابتن خالد أبو كويك.

عودة النتيل للملاعب جاءت بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، التي تعرض لها في مباراة شباب رفح وفريقه السابق الشجاعية في مرحلة الذهاب من الموسم الماضي.

وعانى النتيل من إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمر الذي جعله يغيب عن الملاعب لأكثر من عام، لكنه يعول على أن تمثل عودته لشباب رفح بداية لمرحلة جديدة يقدم فيها الإضافة للفريق.