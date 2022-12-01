فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شباب رفح يتعاقد مع النتيل

"مركز فلسطين": 380 حالة اعتقال بينهم 11 امرأة و41 طفلا خلال نوفمبر

مباراة كندا والمغرب في مونديال قطر 2022

مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

ياسر الشهراني يتحدث عن حالته الصحية في كلمة مؤثرة

مباراة اليابان وإسبانيا في كأس العالم

مباراة ألمانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022

مباراة كرواتيا وبلجيكا في مونديال قطر

"حماس" ترحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية

"هآرتس" تكشف عن زيادة كبيرة في جني (إسرائيل) للأرباح عبر صادرات الغاز لمصر

"مركز فلسطين": 380 حالة اعتقال بينهم 11 امرأة و41 طفلا خلال نوفمبر

01 ديسمبر 2022 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
...

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر نوفمبر الماضي حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز (380) حالة اعتقال بينهم 41 طفلاً، 11 سيدة.

وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الشهر الماضي مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، مئات المرات لتنفيذ عمليات اعتقال وتفتيش ومصادرة بهدف التصدي لعمليات المقاومة التي تصاعدت في الشهور الأخيرة، حيث اعتقلت المئات أفرجت عن غالبيتهم بعد ساعات أو أيام وأسابيع من التحقيق.

ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطناً بينهم 10 صيادين، تم اعتقالهم خلال عمليتين عسكريتين لبوارج الاحتلال الحربية، وأطلقت سراحهم في اليوم التالي لاعتقالهم، بينما اعتقلت 4 مواطنين على حاجز بيت حانون "ايرز" خلال سفرهم الى الداخل الفلسطيني، بعضهم حاصل على تصاريح للعمل، ومواطن تم اعتقاله قرب الحدود الشرقية شمال القطاع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حالات اعتقال #مركز فلسطين #اعتقالات في نوفمبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة