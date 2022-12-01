"مركز فلسطين": 380 حالة اعتقال بينهم 11 امرأة و41 طفلا خلال نوفمبر

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر نوفمبر الماضي حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز (380) حالة اعتقال بينهم 41 طفلاً، 11 سيدة.

وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الشهر الماضي مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، مئات المرات لتنفيذ عمليات اعتقال وتفتيش ومصادرة بهدف التصدي لعمليات المقاومة التي تصاعدت في الشهور الأخيرة، حيث اعتقلت المئات أفرجت عن غالبيتهم بعد ساعات أو أيام وأسابيع من التحقيق.

ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطناً بينهم 10 صيادين، تم اعتقالهم خلال عمليتين عسكريتين لبوارج الاحتلال الحربية، وأطلقت سراحهم في اليوم التالي لاعتقالهم، بينما اعتقلت 4 مواطنين على حاجز بيت حانون "ايرز" خلال سفرهم الى الداخل الفلسطيني، بعضهم حاصل على تصاريح للعمل، ومواطن تم اعتقاله قرب الحدود الشرقية شمال القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين