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بالفيديو ياسر الشهراني يتحدث عن حالته الصحية في كلمة مؤثرة

01 ديسمبر 2022 . الساعة 14:10 بتوقيت القدس
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ياسر الشهراني يتحدث عن حالته الصحية في كلمة مؤثرة

طل نجم منتخب السعودية ياسر الشهراني، عبر فيديو مطمئنا جماهير بلاده والجمهور العربي بشكل عام على حالته الصحية، بعدما خضع لعمليتين جراحيتين خلال الأيام الماضية، بسبب الإصابة القوية التي تعرض خلال مباراة بلاده مع الأرجنتين.

الشهراني اصطدم بقوة مع زميله حارس مرمى منتخب السعودية محمد العويس، في مباراة الأرجنتين بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، نتج عنها تعرضه لكسر في عظام الوجه ونزيف داخلي، تطلب خضوعه لجراحة عاجلة في البنكرياس، ثم خضع لجراحة أخرى بعدها بأيام في الفك موضع الإصابة.

وغادر الشهراني المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن قبل مغادرته ظهر في فيديو جديد تداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طمأن من خلاله جماهيره على حالته الصحية، وسط تفاعل جماهيري كبير ومتابعات لحالته.

وخلال الفيديو قدم الشهراني الشكر للكوادر الطبية التي تولت حالته منذ لحظة الإصابة، وكذلك الجماهير التي حرصت على دعمه ومؤازرته.

يذكر أن منتخب السعودية ودع أمس منافسات المونديال بعد الخسارة من المكسيك، وقبلها خسارته من بولندا، رغم انطلاقته القوية وفوزه على الأرجنتين أحد المنتخبات المرشحة للقب كأس العالم خلال النسخة الجارية.

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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