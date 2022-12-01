"حماس" ترحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، قراراً يُوَجِّه شُعبة الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، وإقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/ مايو 2023.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس، جهاد طه، في تصريح رسمي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس، أن القرار يعتبر اعترافاً أممياً بمأساة شعبنا الفلسطيني، والتي أدت إلى تهجيره عن أرضه ودياره، وتحويل معظمه إلى لاجئين في المنافي والشتات.

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وتوجّه طه بالشكر للدول التي صوّتت لصالح القرار، وانحازت لعدالة القضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى السعي الجاد لدعم نضال الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الذي يشكّل وجوده نكبة مستمرة ومأساة لشعبنا منذ خمس وسبعين سنة، باستمرار القتل والاعتقال، وهدم المنازل، وسياسات التمييز والفصل العنصري، وسرقة الأرض وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الخاصة لنقاش القضية والمسألة الفلسطينية، لصالح أربعة قرارات لفلسطين، وعلى رأسها عقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء ذكرى النكبة الـ75.

المصدر / فلسطين أون لاين