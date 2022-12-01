"هآرتس" تكشف عن زيادة كبيرة في جني (إسرائيل) للأرباح عبر صادرات الغاز لمصر

كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية التابعة لصحيفة "هآرتس" عن زيادة كبيرة فيما يتعلق بتصدير الغاز من دولة الاحتلال إلى مصر.

وقالت الصحيفة الاقتصادية العبرية إن الصادرات إلى مصر زادت بنسبة 25٪ في الربع الثالث من عام 2022 الجاري، وارتفع صافي الربح إلى 45 مليون دولار، وارتفعت الإيرادات 30٪ إلى 106 ملايين دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، كما ارتفعت الأرباح إلى 119 مليون دولار، بزيادة 95٪ عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.

وأضافت الصحيفة العبرية أن تصدير "الغاز الإسرائيلي" بدأ يؤتي ثماره، بعد زيادة صادرات الغاز من شركة ليفثان منذ العام الماضي، كما حققت شرك Ratio Energy الإسرائيلية التي تمتلك 15 ٪ من خزان حقل غاز ليفثان قفزة بنسبة 460 ٪ في صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2022 (45 مليون دولار).

وقالت الصحيفة إن الزيادة في الأرباح جاءت نتيجة إلى زيادة الإنتاج في الربع الثالث بنسبة 6٪ إلى 3.02 مليارات متر مكعب وزيادة الصادرات إلى مصر بنسبة 25٪ إلى 1.14 مليار متر مكعب.

وأضافت الصحيفة أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ارتفعت الأرباح إلى 119 مليون دولار، بزيادة 95٪ عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.

وأشارت إلى أنه نظرا لأن أسعار التصدير أعلى من الأسعار في السوق المحلي (بالإضافة إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي عن العام الماضي بعد بدء الحرب في أوكرانيا)، فإن متوسط السعر الذي حصلت عليه شراكة ليفثان لوحدة MMCF كان في الربع الثالث 6.5 دولارات بزيادة 22٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما كان في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 متوسط سعر وحدة الغاز الطبيعي MCF من ليفيثان 6.2 دولارات.

المصدر / وكالات