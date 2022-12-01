هنية للأسرى: انتظار الفرج عبادة ومقاومونا يعملون ليل نهار لتحريركم

وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، كلمة للأسرى في سجون الاحتلال قال فيها، إن انتظار الفرج عبادة، وأن مقاومينا يعملون ليل نهار لتحريركم من الأسر.

وأكد هنية، في كلمة له خلال حفل تكريم الأسرى من حفظة كتاب الله، اليوم في مدينة غزة، والذي نظمته حركة حماس، ومكتب إعلام الأسرى، أن الأسرى يعوّضون بحفظ القرآن الكريم، غيابهم عن ساحات الأقصى وليالي القيام في ساحاته وهذا هو قمة الصدق مع الله.

وأضاف: "أيها الأسرى، أنتم تضيئون النور وتسيرون في نور الله عز وجل رغم ما يحيط بكم من مؤامرات وظلمات".

وأكمل: "لا يسعنا إلا أن نهنئ الأسرى الحفظة للقرآن الكريم"، مردفا: "اليوم نحتفي بكم وضفتنا ضفة العياش تلتهب تحت أقدام الغزاة وإخوانكم في غزة يرابطون في الثغور ينتظرون الوثبة الكبرى على هذا المحتل".

وشدّد هنية على أن هذا الاحتفاء بالأسرى وأهل الداخل المحتل يتمسكون بحقهم بهويتهم وشعبكم في المنافي والشتات يتغنى بكم بأسمائكم يصّر على رفع شأنكم ورايتكم في كل الميادين.

وتابع: "ما أكثر الذين حفظوا كتاب الله في السجون والمعتقلات وما أكثر الذين خرجوا علماء في كتاب الله وأحكامه وتلاوته وتفسيره جنبًا إلى جنب مع أولئك الإخوة الذي يحصلون على الدراسات العليا والماجستير والدكتوراة".

المصدر / فلسطين أون لاين