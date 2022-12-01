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بالأسماء.. التعليم تعلن الطلبة المرشحين لمنح الجامعات الفلسطينية

01 ديسمبر 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم تعلن أسماء الطلبة المرشحين لمنح الجامعات الفلسطينية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن أسماء الطلبة المرشحين لمنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية للعام 2022-2023.

ودعت الوزارة لضرورة مراجعتها أو أحد مكاتب التعليم العالي لاستكمال إجراءات الترشيح وذلك في موعد أقصاه 11/12/2022، وأي طالب يتأخر عن الموعد المحدد يتحمل المسؤولية الكاملة بأي إجراء تتخذه الوزارة بحقه.

وأكدت أنها تحتفظ بحق إلغاء ترشيح أي طالب في حال حصول أي خطأ وتبيّن عدم أحقية الطالب في الحصول على المنحة، أو حصول الطالب على أي منحة من أي جهة أخرى.

وذكرت أن المنحة معفاة من الرسوم الدراسية فقط وتستمر المنحة طيلة فترة الدراسة باستثناء الفصل الصيفي ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول فيها في الجامعة التي يدرس فيها.

ونوّهت الوزارة، إلى أنه تم توزيع المنح حسب التخصصات والأعداد المقدّمة من كل جامعة وحصل على المنحة الطالب المتقدم بوثائقه والأعلى في معدل الثانوية العامة.

وقالت إنه سيتم الإعلان عن بقية الترشيحات للشواغر غير مكتملة العدد في بعض الجامعات لحين تزويدنا بها من قبل الجامعة في الأيام المقبلة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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