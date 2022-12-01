46 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية خلال نوفمبر

وثّق المكتب الإعلامي الحكومي 46 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وفي تقريره الشهري، قال المكتب إنه تم رصد 32 انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، و14 انتهاكاً داخلياً.

وأضاف أنه تم تسجيل اعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه على أكثر من 4 صحفيين، حيث اعتدى على الصحفيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والرش بغاز الفلفل وقنابل الغاز الحارقة، وضربهم بالهراوات وأعقاب البنادق وركلهم وسحلهم وإلقاء الحجارة عليهم، خلال تغطيتهم اعتداءات الاحتلال على المواطنين وأرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة كافّة.

وفي جانب الاعتقالات والاستدعاء والاحتجاز وتمديد اعتقال والمحاكمات والحبس المنزلي، سجلت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب، “7“ حالات من بينهم تمديد اعتقال الصحفي محمد نمر عصيدة للمرة الخامسة على التوالي، بعدما كان سيفرج عنه خلال الشهر الحالي، وكذلك تأجيل جلسة الصحفية لمى وغوشة وتجديد شروط الحبس المنزلي لها وتأجيل جلسة الإعلامية الأسيرة المريضة دينا جرادات.

ووثّق التقرير “8“ حالات منع وعرقلة لعمل الصحفيين وتغطيتهم انتهاكات الاحتلال والفعاليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما سجل التقرير “2“ حالة اقتحام، و”5” حالات تحطيم ومصادرة معدات صحفية، فيما تم تسجيل حالتي تهديد للصحفيين من قبل الاحتلال ومستوطنيه بالقتل والاعتقال والضرب من قبل الاحتلال ومستوطنيه للجمهم عن ممارسة عملهم المهني وفضح الاحتلال.

وبشأن محاربة المحتوى وإغلاق المؤسسات، سجّلت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من ”3“ حالات لانتهاكات من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والاحتلال الإسرائيلي، بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر، بهدف تضليل وتكذيب الرواية الفلسطينية .

وفي جانب المضايقات والتعذيب للمعتقلين الصحفيين في سجون الاحتلال تم تسجيل ”1” حالة وهي مواصلة الإهمال الطبي بحق الأسيرة المريضة الإعلامية دينا جرادات وإعطائها دواء بديلا سبب لها تراكم السؤال في دماغها مما استدعى لنقلها إلى المستشفى بعد تدهور وضعها الصحي.

وفي جانب الاعتداءات الفلسطينية، وثّق التقرير ”14” حالة من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة وجهات أخرى، تمثّلت في تسجيل” 7” حالات اعتقال واستدعاء وتمديد اعتقال من ضمنهم الصحفي يمن قواريق والذي لا يزال معتقلاً، وتسجيل “3” حالات منع من التغطية من ضمنهم منع الأجهزة الأمنية برام الله، تغطية الصحفيين مؤتمر صحفي للمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون”، واحتجزت بطاقات الهوية لمدة نصف ساعة، كما وثّق التقرير ”1” حالة اقتحام لمنزل صحفي، وإجباره على دفع كفالة مالية.

وفي قطاع غزة، سجّل التقرير ”2” حالة اعتداء على صحفيين اثنين خلال تصويرهم في نادٍ رياضي.

المصدر / فلسطين أون لاين