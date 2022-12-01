سانيه يعود ليكون سيف ألمانيا لحسم التأهل

دخل من مقاعد الاحتياط امام إسبانيا، وكاد يسجّل، لكنه شكّل الخطر الهجومي الاكبر، ليصبح كل شيء واضحًا: المهاجم لوروا سانيه سيكون أساسياً لألمانيا في سعي ابطال العالم اربع مرات لضمان التأهل بمواجهة كوستاريكا الى الدور الـ16 من كأس العالم 2022.

أصيب سانيه في الركبة اليمنى قبل انطلاق المونديال القطري، وغاب على اثرها عن المباراة الكابوس ضد اليابان (خسر دي مانشافت 1-2). بعد عودته الى تشكيلة بلاده في الدقائق الاخيرة من المباراة ضد منتخب اسبانيا، أثار الذعر في دفاع الاسبان، قبل ان تنتهي المباراة بتعادل ايجابي 1-1.

وبالتالي، ستكون عودته الحقيقية في المباراة الحاسمة المرتقبة، والتي ستديرها الفرنسية ستيفاني فرابار، أول امرأة تقود مباراة في كأس العالم للرجال.

تأتي المباراة على المحك بالنسبة للالمان المهددين بالاقصاء للمرة الثانية على التوالي في دور المجموعات.

"الانتصار واجب علينا، حتى لو علمنا أنه قد لا يكون كافياً"، هذا ما قاله نيكلاس فولكروغ، صاحب هدف التعادل امام إسبانيا والذي ابقى على امال ألمانيا بالتأهل.

سيضع الجهاز الفني الألماني عينا اخرى على المباراة الثانية في المجموعة بين إسبانيا واليابان، حيث سيؤدي فوز اليابان إلى تعقيد مهمة "دي مانشافت". عندها يجب أن يكون التعويض في فارق الاهداف الذي يصب حاليا في مصلحة اسبانيا (-1 مقابل +7).

ممكن لكن ليس واقعيا جدا

وعن هذه الحسابات قال نجم المانيا المخضرم توماس مولر "هذا ممكن، لكنه ليس واقعيًا جدًا في مباراة كأس العالم".

لكن لتعزيز خطه الهجومي، استعاد المنتخب الالماني سانيه، في الوقت المناسب.

كان دخوله في الدقيقة 70 ضد إسبانيا، في نفس الوقت مع فولكروغ، نقطة تحول لبطل العالم 2014.

ونوّه مساعد المدرب في منتخب المانيا ماركوس سورغ بسانيه قائلا "أظهر لوروا على أرض الملعب ما يمكنه فعله ولماذا نقدره. مراوغته بسرعة، والمواقف الفردية. لقد فعل كل شيء في أكثر من 25 دقيقة من اللعب".

أول أسبوعين له في قطر هما ملخص عن بدايته للموسم مع بايرن ميونيخ.

تألق في الدوري (خمسة أهداف، وتمريرتان حاسمتان) وفي دوري أبطال أوروبا (هدف واحد في المباريات الثلاث الأولى) حتى منتصف تشرين الاول/أكتوبر، قبل ان يصاب في فخذه الأيسر ليبتعد لثلاثة ثلاثة أسابيع قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.

وأشار فيليب لام قائد المنتخب الالماني السابق في مقالة له "لكي نخلق، كما يفعل جمال موسيالا أو لوروا سانيه بعد دخوله الى الملعب، ما زلنا نفتقر إلى بعض الأشياء. لهذا السبب سيكون من المهم لسانيه أن يكون في حالة جيدة قريبا، ما زلنا بحاجة إليه".

فيما شرح مولر "لدينا لاعبون مهاجمون جيدون للغاية. ليس هناك من لاعب واحد فقط، لدينا خيارات جيدة. أظهر لنا نيكلاس مكان الهدف".

وأضاف لاعب بايرن "ما زلت أعتقد أننا المرشحون. من الواضح أن علينا الفوز. ولكن عندما تنظر إلى الترتيب، لدينا نقطة وفارق هدف -1. لا يوجد سبب للابتسام".

المصدر / أ ف ب