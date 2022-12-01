لجنة: المقدسيون لن يتخلوا عن نضالهم في مواجهة أسرلة التعليم

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:

أكدت لجنة أولياء الأمور لمدارس بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، أن المقدسيين لن يتخلوا عن نضالهم الرافض لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض المنهاج الإسرائيلي وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية على أبنائهم الطلبة.

وقال رئيس اللجنة نهار هلسة لصحيفة "فلسطين": إن الأهالي يرفضون قطعًا كل المحاولات الإسرائيلية الرامية لفرض المنهاج المزيف أو المستحدَث على الطلبة في جميع المدارس.

وأضاف نهار: إن الأهالي لن يقبلوا إلا بالمنهاج الفلسطيني لتعليم أبنائهم الطلبة، "وهذا حق مكفول بموجب القوانين الدولية".

وحذر من خطورة المنهاج المحرف الذي يحاول شطب الرموز المقدسية كالعلم الفلسطيني، ويحرف الحقائق مثل استخدام تسمية "جبل الهيكل" بديلًا من المسجد الأقصى، والاحتفال بعيد الاستقلال بديلًا من إحياء النكبة الفلسطينية.

وذكر أن محاولات الاحتلال في تسميم الوعي الفلسطيني، لم تتوقف ولو لحظة من الزمن، إذ يشن حربًا منذ أعوام على التعليم الفلسطيني بالقدس، داعيًا الكل الفلسطيني للوقوف إلى جانب المقدسيين ومنع أسرلة التعليم وكي الوعي المقدسيين.

وكان الإضراب الشامل عم خلال الأيام الماضية، المؤسسات التعليمية ومدارس القدس المحتلة، رفضًا لمحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية على الطلبة المقدسيين.

وأغلقت نحو 150 مدرسة عربية في القدس أبوابها، في وجه محاولات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي أو جزء منه بديلًا للمنهاج الفلسطيني.