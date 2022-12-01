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"حماس" تزفّ الشهيدين السعدي والزبيدي وتؤكد استمرار شعبنا في الدفاع عن نفسه

01 ديسمبر 2022 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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"حماس" تزف الشهيدين السعدي والزبيدي

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيدين القياديين في المقاومة محمد أيمن السعدي (26 عامًا)، ونعيم جمال الزبيدي (27 عامًا)، اللذين ارتقيا في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة صهيونية خاصة في مخيم جنين فجر اليوم الخميس.

وأكدت حركة "حماس"، في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، صباح اليوم الخميس، أن شعبنا مستمر في الدفاع عن نفسه وصدّ العدوان، مشددة في ذات السياق على أن استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات بحقّ المقاومين لن تفلح في تحقيق الأمن للاحتلال ومستوطنيه، ولن تخمد جذوة المقاومة المتصاعدة في الضفة، فثورتنا ولّادة، وأجيالنا تعرف الطريق نحو النصر والتحرير.

وشاطرت ذوي الشهيدين العزاء، وحيّت أبطال شعبنا ومقاومينا في مخيم جنين وكل أنحاء الضفة والقدس الذين يشعلون نار الثورة، ونشدّ على أياديهم.

ودعت حركة حماس في ختام بيانها لتصعيد المقاومة والثأر لدماء الشهداء، وتلبية صرخة الأقصى الذي يتعرض للتهديد والتهويد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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